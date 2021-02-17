إتفاقية تعاون بين "جامعة المستقبل" و" شلمبرجيه مصر" للتدريب على هندسة البترول

استمرارًا للنهج العلمى الذى تسير عليه جامعة المستقبل تحت رعاية خالد عزازى رئيس مجلس الأمناء والذى يستهدف خلق جيل جديد من الخريجين مؤهل لإقتحام سوق العمل بشكل علمى ، تم توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين جامعة المستقبل وشركة شلمبرجيه مصر، وذلك لتقديم برنامج تدريبى يستهدف فى المقام الأول تأهيل وتدريب طلاب قسم هندسة البترول بكلية الهندسة والتكنولوجيا بتوظيف الخبرات والإمكانيات المتعددة التى تتمتع بها الشركة فى هذا المجال .





مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية تمت عن طريق تقنية "زووم" بحضور كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و المهندس كريم بدوى رئيس شركة شلمبرجيه مصر والسودان وشرق المتوسط و الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل و الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء ووزير النقل السابق.





وصرح الدكتور هشام عرفات أن أهمية هذه الإتفاقية تكمن فى أنها تأتى فى إطار التوجه نحو التأهيل المتميز للعنصر البشرى وتنمية الكوادر الشابة وهو الجانب الذى تحرص عليه جامعة المستقبل بل أنه يأتى فى صدارة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.



