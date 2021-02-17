تقارير: ارتياح كبير للمرحلة الانتقالية في ليبيا

بعد الانتخابات الليبية التنفيذية الأخيرة، تشهد البلاد تغيرات كبيرة ومرحلة انتقالية تحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية.











وعلى الرغم من أن الحكومة المؤقتة الجديدة يتم تشكيلها، يواصل رئيس حكومة الوفاق الوطني المؤقت، أحمد معيتيق، السير بليبيا نحو بر الأمان من خلال العمل على تشكيل وتنسيق الميزانية العامة للبلاد التي تعاني الأمرين منذ مدة طويلة، ناهيك عن تنفيذ المهام التي وكلها له الشعب الليبي.











وطبقا لوسائل الاعلام الليبية ومنها وكالة الانباء الليبية والساعة 24 والفجر الجديد أشارت الي ان رئيس حكومة الوفاق الوطني بالإنابة، بعد توكيل فائز السراج مهمة الرئاسة له، يسعى إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى اتباع سياسة ناجحة لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية، والدور الكبير الذي تلعبه المفاوضات المتعددة مع الحكومات الأجنبية في تشكيل روابط هامة على المستويات الاقتصادية والسياسية، التي من دون شك ستؤثر إيجابيا على الأزمة الليبية الداخلية التي يسعها أحمد معيتيق جاهدا للخروج بالبلاد منها.





وأشارت التقارير الإعلامية الي أنه يقوم حاليا رئيس الوزراء المنتخب مؤخرا في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بتعيين أعضاء مجلس الوزراء. مع أن تعيين أعضاء الحكومة يتواصل حتى الآن، تتلقى حكومة طرابلس عشرات الاستبيانات وتفرز المرشحين لتعيينهم في المناصب الوزارية، لكن الاختيار لن يتم إلا على أساس المهارات المهنية مع مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي.









وأشارت الصحف الليبية الي انه حتى إذا لم يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الوقت المحدد، فإن معيتيق سيخرج بمشروع ميزانية جاهزة، مما سيسمح للحكومة الليبية بالعمل بشكل طبيعي والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب. فالسياسي الشاب مسؤول للغاية في أداء واجباته ويسترشد في المقام الأول بمصالح الليبيين.









جولات معيتيق الدبلوماسية ابتدأت في منتصف مارس 2020 وهي مستمرة الى يومنا هذا. وأنه تمكّن من إجراء مفاوضات ناجحة مع كل من روسيا وتركيا ومصر وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى. وناقش السياسي مع وزير الداخلية الإيطالي، القضايا المتعلقة بتبادل الأسرى، وكذلك تدريب وتحسين فعالية موظفي وزارة الداخلية، وقوات مكافحة الإرهاب، وحرس الحدود البحرية والبرية في إطار الاتفاقية بين ليبيا وإيطاليا. وتم خلال لقائه مع السفير الألماني في ليبيا الموافقة على مسار تطوير التعاون التجاري بين البلدين.











أما خلال رحلة إلى روسيا، أعرب معيتيق عن رغبته في شراء العديد من طائرات الركاب المدنية SSJ100 و MS-21، وكذلك إشراك الشركات الروسية في عمليات إعادة بناء البنية التحتية لليبيا.