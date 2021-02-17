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الإفتاء: الرسول لم يوجهنا لكثرة الإنجاب.. وتنظيم النسل ضروري.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:16 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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هاني حسين
قال  خالد عمران امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هاشتاج تنظيم النسل جاء رسالة لكل مواطن مصري يستشعر المسؤولية تجاه وطنه.

وأضاف خالد عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "علينا تحمل مسؤولية الإنجاب ومن الضروري مراعاة الأبناء حتى من قبل إنجابهم لتوفير معيشة طيبة لهم وتعليم جيد وصحة جيدة ".

 وتابع خالد عمران : "الأبناء امانة في رقابنا وعلينا تنظيم الإنجاب من أجل ضمان جودة النسل وتنظيم النسل".

 واكمل خالد عمران: "العبرة ليست بكثرة عدد الابناء والرسول لم يوجهنا لكثرة الإنجاب، وتنظيم النسل ضروري والشرع يدعو إليه ويحبذه ".

 ولفت خالد عمران: "بعض الصحابة كانوا  يعزلون لمنع الإنجاب ولها أسباب عدة للحفاظ على صحة الزوجة والحفاظ على لياقة الأسرة وضمان جودة النسل"، مضيفا: "الزيادة السكانية مشكلة كبرى تلتهم التنمية التي تشهدها الدولة".
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