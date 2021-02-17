ملخص وأهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الزمالك والاسماعيلي بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.





في الدقيقة 50 من عمر المباراة توغل حازم امام بين دفاعات الإسماعيلي ومرر كرة رائعة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي سددها سيف الدين الجزيري و تصدى لها حارس الدراويش وارتدت ليوسف أوباما الذي لم يتردد وأسكنها الشباك ليتقدم للأبيض بالهدف الأول.





وفي الدقيقة 57 سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني، ولكن تدخل الـ VAR وألغى الهدف واحتسبها الحكم محمود البنا خطأ على الجزيري بسبب تدخله بقوة مع حارس مرمى الدراويش.





وعاد الدراويش مرة أخرى في الدقيقة 62 من عمر المباراة وسجلوا هدف التعادل عن طريق هجمة مرتدة من شكري نجيب الذي خدع أبو جبل وأسكن الكرة الشباك ببراعة.





وأجرى الزمالك تبديلين بخروج شيكابالا ونزول بن شرقي، وخروج امام عاشور ونزول فرجاني ساسي.





وهدد بن شرقي مرمى الإسماعيلي في أول كرة له في المباراة، بعد دخوله منطقة الجزاء وتسديد كرة قوية لكنها تعلو االمرمى.





ورد حسين السيد لاعب الإسماعيلي على كرة بن شرقي بتوغل رائع بين دفاعات الزمالك، والدخول لمنطقة الجزاء وتسديد كرة هدد بها ابو جبل ولكنها مرت بسلام.





وفي خطأ غير مقبول من دفاع الإسماعيلي مرر لاعب الدراويش كرة غريبة ليوسف أوباما الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكن تصدى لها محمد فوزي.





وتصدى محمد ابو جبل لصاروخية محمد عادل لاعب الاسماعيلي، التي سددها من خارج منطقة الجزاء وأبعدها الى ركنية.





وكثف الإسماعيلي هجومه على مرمى الزمالك ولكن لم يستطيع أن يسجل هدف التقدم حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 86 من عمر المباراة خطف الزمالك الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية من فرجاني ساسي، الذي تسلم كرة من مروان حمدي من على خط منطقة الجزاء.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 29 نقطة ويستمر في صدارة الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد الاسماعيلي 8 نقاط في المركز قبل الأخير.







