لقاحات كورونا المزيفة تغزو الصين.. عصابات تبيع وتصدر وتحقق أرباحا كبيرة

تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عن اللقاحات الصينية المزيفة، تحت عنوان "لقاحات كورونا المزيفة تغزو الصين"، مشيرة إلى أن هناك عصابات تبيع وتصدر وتحقق أرباحا كبيرة.
وأشار التقرير، إلى أن السلطات الصينية اعتقلت رجلا يدعي "كونج"، لتأسيسه عصابة لبيع لقاح مزيف لفيروي كورونا، وتمكن كونج من بيع اللقاح للأفراد والمستشفيات وكذلك تصديره للخارج.
وتابع أنه أنتج كونج 58 ألف عبوة من اللقاح وحقق أرباحا وصلت لـ18 مليون يوان ما يعادل 2.78 مليون دولار، كما أن اللقاح مكون من محلول محلي ومياه معدنية وضعهم في عيوات اللقاحات الأصلية.
وأكمل أنه :"المفاجأة أن كونج لم يكن الوحدي في مجال اللقاحات المزيفة اذا اعتقلت بكين 70 شخصا لارتكابهم جرائم مماثلة، ونيابة الشعب العليا اعلى هيئة ادعاء في الصين طالبت كافة مؤسسات الدولة بالتصدي لهذا النشاط".