لقاحات كورونا المزيفة تغزو الصين.. عصابات تبيع وتصدر وتحقق أرباحا كبيرة

تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عن اللقاحات الصينية المزيفة، تحت عنوان "لقاحات كورونا المزيفة تغزو الصين"، مشيرة إلى أن هناك عصابات تبيع وتصدر وتحقق أرباحا كبيرة.





وأشار التقرير، إلى أن السلطات الصينية اعتقلت رجلا يدعي "كونج"، لتأسيسه عصابة لبيع لقاح مزيف لفيروي كورونا، وتمكن كونج من بيع اللقاح للأفراد والمستشفيات وكذلك تصديره للخارج.





وتابع أنه أنتج كونج 58 ألف عبوة من اللقاح وحقق أرباحا وصلت لـ18 مليون يوان ما يعادل 2.78 مليون دولار، كما أن اللقاح مكون من محلول محلي ومياه معدنية وضعهم في عيوات اللقاحات الأصلية.





وأكمل أنه :"المفاجأة أن كونج لم يكن الوحدي في مجال اللقاحات المزيفة اذا اعتقلت بكين 70 شخصا لارتكابهم جرائم مماثلة، و نيابة الشعب العليا اعلى هيئة ادعاء في الصين طالبت كافة مؤسسات الدولة بالتصدي لهذا النشاط".



