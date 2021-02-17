مقرر القومي للسكان السابق: زيادة الطلب على وسائل تنظيم النسل ضرورة

قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إنه من الضروري حوكمة ملف الزيادة السكانية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتعامل مع ملف الزيادة السكانية .





وأضاف عمرو حسن في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "يجب تحسين خدمات الأسرة في المناطق المحرومة، وزيادة الطلب نحو وسائل تنظيم الحمل من خلال توافر خطاب ديني معاصر يؤكد على تواجد طفلين أفضل من5 و 6 أطفال".





وأكمل عمرو حسن : "يجب إجراء حملات توعية السيدات بأهمية تنظيم النسل و وسائل منع الحمل، ويجب أن يتم الحديث عن تنظيم الأسرة في مناهج التربية والتعليم ".



