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مقرر القومي للسكان السابق: زيادة الطلب على وسائل تنظيم النسل ضرورة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:37 م
عمرو حسن
عمرو حسن
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هاني حسين
قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إنه من الضروري حوكمة ملف الزيادة السكانية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتعامل مع ملف الزيادة السكانية .

وأضاف  عمرو حسن  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "يجب تحسين خدمات الأسرة في المناطق المحرومة، وزيادة الطلب نحو وسائل تنظيم الحمل من خلال توافر خطاب ديني معاصر يؤكد على تواجد طفلين أفضل من5 و 6 أطفال".

وأكمل عمرو حسن : "يجب إجراء حملات توعية السيدات بأهمية تنظيم النسل ووسائل منع الحمل، ويجب أن يتم الحديث عن تنظيم الأسرة في مناهج التربية والتعليم ".

 وأكمل عمرو حسن :" من يتابع الدولة المصرية في آخر 7 سنوات تحقق إنجازات، ومصر قادرة على تحقيق إنجاز في ملف الزيادة السكانية ".
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