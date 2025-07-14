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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة

تقديم الصف الأول الثانوي 2026
تقديم الصف الأول الثانوي 2026
ياسمين بدوي

تقديم الصف الأول الثانوي 2026 ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كافة تفاصيله .

 

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login 

و على رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login ، يتم التعامل من بيانات خلال البريد الإلكتروني الموحد.

تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. اعرف الخطوات

  •  ادخل على  رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login 
  • تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
  •  تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.
  •  كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.
  •  الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة 2026
  •  الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
  •  تسجيل 3 رغبات (اختيارات) للمدارس التي يرغب الطالب الالتحاق بها لكي يتمكن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الإلكتروني.
  • الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
  •  الضغط على حفظ الرغبات.
  •  يتم تسجيل الطالب إلكترونيا وطباعة استمارة الرغبات إلكترونيا ليتقدم بها مع الملف الورقي للمدرسة

تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني”  .. الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة النجاح مختومة بختم النسر و عليها طابع تعليمي فئة 10 جنيهات + 5 صور منها
-أصل شهادة الميلاد + 5 صور منها
- 5 صور شخصية حديثة للطالب عليها اسمه رباعي
-استمارة التقديم الالكتروني تطبع من موقع التنسيق الالكتروني للصف الأول الثانوي
-إيصال سداد المصروفات + صورتين منه
-3 صور من بطاقة الرقم القومي للأب 
-3صور من بطاقة الرقم القومي للأم
-طابع تعليمي فئة 10 جنيهات
- 2 طابع مهن تعليمية
-ملف التقديم المدرسي به طلب الالتحاق بالمدرسة
-البطاقة الصحية للطالب مع توضيح وجود أي أمراض مزمنة إن وجدت
-في حالة انفصال الوالدين أو وفاة الاب مطلوب 3 صور من الولاية التعليمية
-في حالة سفر الاب خارج البلاد مطلوب عدد 3 صور من التوكيل للشخص الذي سيتولى التقديم

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