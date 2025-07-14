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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.. تفاصيل

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر القادم لدى رومانيا ومولدوفا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.

وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الزراعية قدمًا، واستعراض فرص تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى بحث آلية لتعزيز حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي المشترك، في ضوء الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات على الصعيد العالمي.

وأكد وزير الزراعة  حرص مصر على توسيع آفاق التعاون مع رومانيا ومولدوفا، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في القطاع الزراعي، والتي يمكن أن تخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى إمكانية أن يشمل التعاون المشترك انتاج وصناعة المعدات والآلات الزراعية واعتبار مصر مركزا إقليميا لتوزيع المعدات الزراعية الرومانية بالقارة الافريقية، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.

من جانبه، أعرب السفير محمد مصطفى عرفي عن تطلعه للعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية والزراعية بين مصر ورومانيا ومولدوفا خلال فترة عمله، مؤكدًا على أهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية لتعزيز الروابط بين الدول.

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