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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضع إياد العسقلاني ضمن حساباته لتدعيم الدفاع

اياد العسقلاني
اياد العسقلاني
ملك موسى

دخل إياد العسقلاني، مدافع فريق روستوف الروسي، ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.

وجاءت هذه الخطوة بعد تأكد إصابة أحمد حسام، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الودية الأخيرة أمام أورانج، والتي أُقيمت على ستاد الكلية الحربية، ما يستدعي غيابه لفترة طويلة.

وبدأ مسؤولو الزمالك دراسة عدة خيارات لتدعيم الخط الخلفي، وكان العسقلاني أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة التفاوض.

وفي سياق آخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب الكلية الحربية، بعد راحة حصل عليها اللاعبون أمس، على أن يبدأ الفريق معسكرًا مغلقًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من غدٍ الثلاثاء وحتى 27 يوليو الجاري، ضمن استعداداته للموسم الكروي المقبل.

الزمالك المصري اياد العسقلاني

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