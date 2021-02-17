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تاج الدين: التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل سيسعد ويطمئن المصريين.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:42 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
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محمود محسن
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه تم تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالأمس في محافظة الإسماعيلية، مؤكدا أنه سيكون بعد ذلك في محافظات الأقصر وجنوب سيناء والسويس.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر، أنه من اجل تطبيق التأمين الصحى الشامل بخدمات ممتازة؛ لا بد أن تكون المؤسسة التى تقدم الخدمة من خلال تجهيزات تكون ممتازة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ان التطبيق التدريجى لمظومة التأمين الصحى الشامل؛ سيسعد المصريين ويطمئنهم.

وأشار تاج الدين إلى  أن أصحاب امراض الجهاز التنفسي أكثر عرضة للاصابة بالانفلونزا الموسمية وكورونا. 
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