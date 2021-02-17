تاج الدين: الدولة توفر وسائل التشخيص والعلاج لأي مرض.. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الصحة والوقاية مرتبطة ببعضها البعض مثل ارتداء الكمامات للوقاية من الاصابة بكورونا.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر، أن الدولة توفر وسائل التشخيص والعلاج لأي مرض على حسب توقع اعداد الاصابات وتعمل على توفير الأدوية المتاحة للعلاج من الامراض التى تؤدي الى الاصابة بأي مرض.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك عمليات عاجلة أو خطيرة لا تحتمل قوائم الانتظار منها شرايين القلب أو قصور في القلب أو جلطة او قسطرة وعمليات لا يحتمل 3 شهور من الانتظار.



