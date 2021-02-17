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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:50 م
الأرصاد في السعودية
الأرصاد في السعودية
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محمود نوفل
أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات، حذر فيها من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، في مناطق "الشرقية ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف".

وبين مركز الأرصاد، بحسب صحيفة سبق السعودية، في تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية، أنها تشهد أتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر وطريف ، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ولفت الي ان  منطقة الجوف هي أيضا تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سحب رعدية ممطرة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء ، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وافاد بأن منطقة الرياض تشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونوه المركز بأن منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد استمرار حالة أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث وجدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس، وتستمر الحالة على العرضيات وميسان حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتوقع أيضا أن تشهد المنطقة الشرقية أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس.
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