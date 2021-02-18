الشهر العقاري: «التعديل» سيعجل إجراءات تسجيل ملكية عقار.. فيديو

قال الدكتور أشرف فليفل المتحدث الإعلامي لنادي أعضاء الشهر العقاري إن بعض أحكام صحة التوقيع تكون حجتها ضعيفة وقد تكون ضد المالك.

وأضاف "فليفل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر، أن الفترة الماضية كان حكم صحة توقيع هو سند الملكية المفضل بالنسبة للمواطن، والذي ساعده فى ذلك الحكومة.

وتابع المتحدث الإعلامي لنادي أعضاء الشهر العقاري أن هذا التعديل سيعمل على تعجيل إجراءات تسجيل ملكية عقار، خاصة أنها تستغرق 6 أشهر حدًا أدني بعد تقديم الطلب ومدته سنة ميلادية يجوز امتداده لسنة أخرى بإجراء معين.





وأن السبب في ذلك البطء أن هذه الإجراءات تتم وفقا للقانون 114 الصادر سنة 1946 أي منذ 74 سنة، لذا بات من الضرورة أن يعمل المشرع المصري على إصدار قانون يسهل إجراءات نقل الملكية وكانت البداية في التعديلات التي أقرّها مجلس النواب.