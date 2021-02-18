شاهد.. كيف يقسم رجل أوقاته بين زوجتين في منزل واحد؟

التقت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار" برجل متزوج من سيدتين ويعيش معهما في منزل تحت سقف واحد.





وتحدث الزوج، عن تفاصيل زوجه الأول، والثاني، وكيف تمكن من جمعهما في منزل واحد، وقال :"قربتهم لبعض شوية وكنت بخرجهم مع بعض في البداية قبل أن يتم نقلهم في منزل واحد".





وأضاف قائلًا: "هما الاتنين طيبين وكويسين جدًا، ولديهما صفات كثيرة من بعضهم البعض.. وعملت على قدر الإمكان أن أحقق بينهما العدل.. وزوجتى الأولى إيمان كنز كبير وعمرى ما أفرط فيها، ولما اتقدمت للزوجة الثانية، قلت لها، الزوجة الأولى محدش يتكلم معاها خالص".





وأوضح الزوج، أنه يعيش حياة مستقرة والأمور في منزله تسير بكل خير، وهناك رضا كبير بحياته.