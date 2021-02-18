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مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل برجر بالجبنة في المنزل

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:00 ص
طريقة عمل برجر بالجبنة
طريقة عمل برجر بالجبنة
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هاجر هانئ
برجر بالجبنة من الأطعمة الشهية التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم و الأسواق، لذا قدمت الشيف  نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل برجر بالجبنة بأسهل الخطوات في المنزل.

مقادير برجر جامبو بالجبنة
لحمة مفرومة 
ملح وفلفل 
عجينة باف بيستري  كبيرة
جبنة شيدر شرائح
جبنة شيدر مبشورة 
بصل أبيض جوليان
مشروم طازج  شرائح
سكر 
خل 
زبدة 
بقدونس 
سمسم 

للتقديم
بصل حلقات
طماطم  حلقات
كاتشاب 
بطاطس مقلية 

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طريقة تحضير برجر جامبو بالجبنة
-يسخن الزيت مع الزبدة على النار ثم يضاف البصل مع التقليب من حين لآخر حتى يتكرمل
-يضاف المشروم مع الخل والسكر
-تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل والتوابل
-تشكل اللحمة المفرومة على شكل 2 قرص حجم كبير
-يشوى البرجر من الجانبين
-تفرد شريحة الباف بيستري وتضاف شريحة البرجر
-تضاف شرائح الجبنة
-تضاف الحشوة وترش الجبنة
-تضاف شريحة البرجر الأخرى
-تضاف طبقة أخرى من الباف بيستري
-تدهن بالزيت وترش بالسمسم
-تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه

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