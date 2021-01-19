يحتوى الجمبري على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة من بينها البروتين والفسفور واوميجا 3 لذا يجب تناوله من حين لآخر لإمداد الجسم بفوائده ولكن للأسف البعض لايحب مذاق الجمبري في شكله التقليدي.





وفى السنوات الأخيرة ابتكر الطهاة طرق متعدد لصنع وصفات متعددة من الجمبري تجعل مذاقه أكثر جمالا بل تمكنوا ايضا من صنع اكلات لايمكن التوقع باحتوائها على الجمبري ومن بينها البرجر.





نقدم لكم طريقة عمل برجر الجمبري بمذاق مميز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير برجر جمبري

جمبري صغير

بيض

كمون

دقيق

ثوم

بصل

كركم

بقدونس

فلفل الوان

أعشاب

ملح – فلفل

زيت عباد الشمس

طريقة تحضير برجر جمبري

* فى البداية قومي بفرم الثوم والبصل والكركم والملح والفلفل والكمون وفلفل الألوان والأعشاب والبقدونس باستخدام كبة كهربائية.





* اضيفي اليهم الجمبري وافرميهم مرة أخرى حتى يصبح لديك عجينة متماسكةو اخلطي البيض والدقيق جيدا مع بعضهم البعض، ثم اضيفيهم لخليط الجمبري وقلبيهم جيدا.



