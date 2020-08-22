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مرأة

أسرار لقلي الجمبري والسبيط من غير ما يشرب زيت

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:17 ص
جمبري
جمبري
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أسماء عبد الحفيظ

سلسلة خطوات خفية يتبعها أصحاب محلات المأكولات البحرية في قلي الجمبري والسبيط للخروج بلون ذهبي وطعم مقرمش لذيذ دون تشرب الكثير من الزيت، تعرفوا عليها من السطور التالية على طريقة الشيف الشربيني. 

-الكركم للون ذهبي
أضف الكركم إلى خلطة التتبيلة المعتادة للجمبري والسبيط، وقلب جيدًا حتى الحصول على لون أصفر جميل.

-النشا لقوام متماسك
السر في القوام المتماسك للجمبري والسبيط الجاهز في المحلات، هو إضافتهم لملعقة من النشا على الدقيق للحصول على طعم لذيذ مقرمش.

-الغربال لمنع التكتلات
استخدام الغربال أو مصفاة كبيرة لتنقية الجمبري والسبيط من بقايا الدقيق يساعد في تماسك الخلطة تمامًا عليها وعدم إذابتها في الزيت.

-الليمون والمستكة في الزيت
إضافة فصوص المستكة مع نصف ليمونة يحسن من طعم السبيط والجمبري ويمنع رائحة "الزفارة" من الانتشار في المنزل.

-رش الكمون بعد القلي
بعد تصفية الجمبري والسبيط جيدًا من الزيت بعد القلي، رش طبقة خفيفة من الكمون الناعم جدًا يضيف له نكهة محببة تتميز بها المأكولات البحرية الجاهزة.

-أوراق المناديل الحرارية
يصفى الجمبري والسبيط جيدًا من الزيت باستخدام أوراق المناديل الحرارية، مع نشله بمصفاة واسعة لتحقيق نفس الغرض؛ ليخرج في النهاية طبق مأكولات بحرية مقلية دون تشرب الكثير من الزيت.

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