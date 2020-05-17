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مرأة

فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

الأحد 17/مايو/2020 - 11:59 ص
طاجن جمبري بالبطاطس
طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان
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حياة عبد العزيز
تميل السيدات إلى التنويع في وجبات الإفطار يوميا، مع تقديم أشهى الأكلات التي تحتوي على فوائد صحية، وتساعد على تقوية المناعة بشكل كبير.

ونقدم وجبة اليوم مع الشيف الشربيني، تعرفي عليها خلال السطور التالية.

مقادير طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان:
باذنجان.
دقيق.
بصل.
ثوم.
مشروم.
جمبري.
زعتر.
كزبرة خضراء.
كزبرة ناشفة.
بهارات.
كمون.
طماطم.
بطاطس.
ملح.
فلفل اسود.
زيت زيتون.
جبنة مبشورة.
صلصة طماطم .

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طريقة تحضير طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان:
- تقطع البطاطس مكعبات وتقلي في زيت غزير ساخن.
-  يقطع الباذنجان ويرش بالملح ويعفر بالدقيق ويحمر أيضا فى زيت.
- يفرم بصل وثوم مفروم و يشوح في طاسة بها زيت على النار مع زعتر.
- يقطع المشروم ثم يضاف الجمبرى ويقلب جيدا مع الطماطم المفروم.
- تضاف صلصة الطماطم وملح وفلفل وتترك تتسبك مع كمون و بهارات و كزبره ناشفه و كزبره خضراء.
-  يضاف إليه البطاطس و الباذنجان المقلى.
- يرفع الخليط إلى طبق التقديم ويرش مع الجبنة المبشورة ويقدم مع شرائح الليمون ويقدم.

مقادير حلو الخوخ بالايس كريم :
3 ثمرات خوخ كبير.
ملعقة كبيرة زبدة.
2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.
نصف كوب ماء.
معلقة نشا.
2 كوب ايس كريم فانيليا. 

طريقة تحضير حلو الخوخ بالايس كريم :
- ضعى الزبدة فى الطاسة على النار وضيفى لها العسل ثم انصاف الخوخ وقومي بالتقليب جيدا.
- ضعى النشا فى الماء وذوبيه ثم ضيفيه الى الخوخ على النار وقلبى لمدة 5 دقائق.
- ثم ضعى الخوخ فى كأس التقديم وعليه ايس كريم فانيليا ثم صوص الخوخ ويقدم.
طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان
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