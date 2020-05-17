فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

تميل السيدات إلى التنويع في وجبات الإفطار يوميا، مع تقديم أشهى الأكلات التي تحتوي على فوائد صحية، وتساعد على تقوية المناعة بشكل كبير.





ونقدم وجبة اليوم مع الشيف الشربيني، تعرفي عليها خلال السطور التالية.





مقادير طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان:

باذنجان.

دقيق.

بصل.

ثوم.

مشروم.

جمبري.

زعتر.

كزبرة خضراء.

كزبرة ناشفة.

بهارات.

كمون.

طماطم.

بطاطس.

ملح.

فلفل اسود.

زيت زيتون.

جبنة مبشورة.

صلصة طماطم .





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طريقة تحضير طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان:

- تقطع البطاطس مكعبات وتقلي في زيت غزير ساخن.

- يقطع الباذنجان ويرش بالملح ويعفر بالدقيق ويحمر أيضا فى زيت.

- يفرم بصل وثوم مفروم و يشوح في طاسة بها زيت على النار مع زعتر.

- يقطع المشروم ثم يضاف الجمبرى ويقلب جيدا مع الطماطم المفروم.

- تضاف صلصة الطماطم وملح وفلفل وتترك تتسبك مع كمون و بهارات و كزبره ناشفه و كزبره خضراء.

- يضاف إليه البطاطس و الباذنجان المقلى.

- يرفع الخليط إلى طبق التقديم ويرش مع الجبنة المبشورة ويقدم مع شرائح الليمون ويقدم.



