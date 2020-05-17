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مرأة

المقادير الصحيحة لعمل بسكوت العيد ..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
لم يتبقى على العيد سوى أيام قليلة على العيد ،واشتهر المصريين بتناول بسكوت وكحك العيد ،والبيتي فور ،حلويات العيد ،لذلك نقدم لك المقادير الصحيحة لعمل بسكوت العيد .


قدمت الشيف توتا مراد مقادير بسكوت العيد، وهى كالتالى، 500 جم دقيق، 250 جم زبدة ساقعة، 150 جم سكر بودرة، وربع كوب لبن وملعقة كبيرة بيكنج باودر.

مقادير بسكوت العيد :

وتابعت توتا مراد خلال تقديم برنامج «سفرة وطبلية» المذاع على قناة « صدى البلد»، إن باقى المقادير هى النشادر، نص ملعقة فانيليا و 2 بيضة، وشيكولاته خام، ولوز مجروش وفسدق مجروش.

طريقة عمل بسكوت العيد :

وقامت توتا مراد، بوضع الزبدة والسكر سويا داخل الخلاط، على أن يتم خفقهما بشكل جيد، لمدة خمسة دقائق، مع وضع البيض، مع إضافة خليط الدقيق بالبيكنج باودر، والنشادر واللبن، وفى النهاية يتم هذا خفق هذا الخليط، لتصبح العجينة جاهزة لتشكيل البسكوت، ثم يتم لاحقا، إضافة اللوز والفسدق والشيكولاتة الخام.
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