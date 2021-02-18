غير العدس.. 4 أنواع من الشوربة تمنحك الشعور بالدفء

طريقة عمل شوربة الذرة

مقادير شوربة الذرة

صدور دجاج

ذرة

بطاطس

كريمة

زبدة

بصل

مرقة

دقيق





طريقة تحضير شوربة الذرة

-ضعي الزبدة في حلة على النار ومعها قطع الدجاج الصغيرة والبطاطس المقطعة شرائح رفيعة والبصل والمرقة

-اضيفي الماء واتركيها لتغلي

-ثم اضيفي الذرة الصفراء والكريمة اللباني

-اتركيها لتغلي مرة أخرى ثم استخدمي خلاط كهربائي لفرم مكونات الشوربة، اتركي فيها قليل من الذرة الصفراء غير المفرومة جيدا وقدميها ساخنة.





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