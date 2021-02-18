غير العدس.. 4 أنواع من الشوربة تمنحك الشعور بالدفء

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول شوربة العدس بالأخص مع برودة الجو لكي تمنحهم الشعور بالدفئ، ولكن لا يفضل البعض تناول شوربة العدس، لذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض أنواع و وصفات الشوربة التي تمنحك الشعور بالدفء للشيف شربيني.
طريقة عمل شوربة الذرة
مقادير شوربة الذرة
صدور دجاج
ذرة
بطاطس
كريمة
زبدة
بصل
مرقة
دقيق
طريقة تحضير شوربة الذرة
-ضعي الزبدة في حلة على النار ومعها قطع الدجاج الصغيرة والبطاطس المقطعة شرائح رفيعة والبصل والمرقة
-اضيفي الماء واتركيها لتغلي
-ثم اضيفي الذرة الصفراء والكريمة اللباني
-اتركيها لتغلي مرة أخرى ثم استخدمي خلاط كهربائي لفرم مكونات الشوربة، اتركي فيها قليل من الذرة الصفراء غير المفرومة جيدا وقدميها ساخنة.
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طريقة عمل شوربة الكرنب
مقادير شوربة الكرنب
كرنب
بطاطس
مرقة
كزبرة خضراء
شبت
كمون
بهارات
لحم مفروم
بصل
ثوم
ملح
فلفل
زيت
طريقة تحضير شوربة الكرنب
-قطعي البصل قطع صغيرة نسبيا ومعها فصوص الثوم ومكعبات المرقة ضعيهم في حلة بها قليل من الزيت
-ابشري البطاطس وقطعي الكرنب ثم اضيفيه الى الحلة مع الكمون والبهارات
-شكلي اللحم المفروم على هيئة كرات صغيرة جدا واضيفيها الى الشوربة
-اتركيها حتى تنضج ثم قدميها
طريقة عمل شوربة قرع عسلي
مقادير شوربة قرع عسلي
قرع عسلي
بصل
مرقة
دقيق
كريمة لباني
جوزة الطيب
زبدة
1 عود قرفة
ملح – فلفل
طريقة تحضير شوربة قرع عسلي
-قطعي البصل وضعيه في حلة مع الزبدة على النار مع ملعقتين دقيق وفص ثوم مفروم وبشرة من جوزة الطيب وملح وفلفل
-اضيفي مكعبات القرع والمرقة واتركيها لتغلي
-ثم اضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي مرة أخرى
-استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط القرع لتحصلي على شوربة سائلة
طريقة عمل شوربة الخضار
مقادير شوربة الخضار المشوية
طماطم
فلفل ألوان
كرفس
كرات
بصل
جزر
زعتر
ملح – فلفل
زيت زيتون
مرقة
بقدونس مفروم
طريقة تحضير شوربة الخضار المشوية:
-قطعي الخضروات إلى شرائح ثم تبليها بالملح والفلفل والزيت واشويها على نار هادئة.
-في حلة على النار ضعي قليل من الزيت وقطعي البصل والجزر والكرفس والكرات وضعيهم في الزبدة قلبيهم قليلا.
-اضيفي الزعتر والملح والفلفل والخضروات المشوية.
-اضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي.
-استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط مكونات الشوربة.
-قدميها ساخنة بعد تزيينها بالبقدونس المفروم.