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دفي نفسك .. أكلات يجب تناولها في الطقس البارد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:31 م
دفي نفسك .. اكلات
دفي نفسك .. اكلات يجب تناولها في الطقس البارد
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حياة عبد العزيز
تشهد البلاد حالة من الطقس البارد بداية من اليوم وحتى الأيام المقبلة، حيث تساقطت الأمطار على بعض المحافظات، مما يستدعي المواطنين الالتزام في المنزل وتناول الأطعمة الغنية بعناصر غذائية لتمنحك الدفء.

ونستعرض خلال التقرير التالي مجموعة أطعمة تمنحك الشعور بـ الدفء ينصح بتناولها خلال تلك الفترة.


البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا على مجموعة فيتامينات منها فيتامين أ، ليمد الجسد بالطاقة الحرارية تكسبه الدفء.


الفاصوليا البيضاء
ينصح بتناول الفاصوليا البيضاء طوال فصل الشتاء بجميع طرق إعدادها لمنح الجسم الشعور بالدفء، كما تساعد على الشعور بالشبع.

البطاطس
البطاطس من أبرز الأكلات التي تحتوي على فيتامين ج وتساعد على حرارة الجسم ضد الطقس البارد، كما أنها تساعد على الحماية من الأمراض مثل الالتهابات.


الفشار
الفشار من التسالي المفضلة لدى الكثير كبارا وصغار، تساعد على تدفئة الجسم.
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