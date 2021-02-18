ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كان مواظبا على الصلاة .. ابن شقيقته يكشف حقيقة تبرؤ علي حميدة من أغانيه قبل وفاته

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:03 ص
على حميدة
على حميدة
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف عادل ابن شقيقة الفنان على حميدة عديد من التفاصيل الخاصة بحقيقة تبرئه من أغانية قبل وفاته بأيام قليلة وتحديدا في أثناء تواجده بمستشفى معهد ناصر. 

وقال عادل لـ "صدى البلد": "لا يمكن أن أجزم بأن على حميدة تبرأ من أغانيه في أيامه الأخيرة ولكن كانت لديه رغبة فى عدم الغناء ورفض لهذا الأمر بشكل كبير".

وأضاف عادل: "على حميدة فى أيامه الأخيرة كان حريصا على أن يقترب من الله عز وجل بشكل أكثر حيث كان حريصا على أداء الصلوات الخمس باستمرار وهو فى المستشفى وسماع القرآن الكريم وقراءته قدر الإمكان. 

وأوضح عادل: "كنت ملازم له في الأيام الأخيرة له بمستشفى معهد ناصر وكان حريص على أداء الصلاة وكان يستيقظ مبكرا لصلاة الفجر ويوقظنى معه أيضا على الرغم من مرضه". 

وكان قرر المجلس التنفيذى بمطروح برئاسة اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة علي أحد شوارع مطروح تقديرا لدوره كأحد الفنانين المميزين.

وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الفنان الدكتور علي حميدة على اسم الطريق الجديد  الواصل بمنطقة ابنى بيتك بعلم الروم حتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9.

كما وافق المجلس التنفيذى علي إطلاق  عدد من الأسماء على المنشآت  والشوارع بمطروح  تخليدًا لذكرى الراحلين والشهداء من أبناء مطروح .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد نقله إلى معهد ناصر ..تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة

بعد عودته إلى مرسى مطروح.. تطورات حالة علي حميدة الصحية

لا يستطيع الكلام.. ابن شقيقة علي حميدة: نقابة الموسيقيين تتجاهلنا

مطرب لولاكي.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة علي حميدة

تشييع جنازة علي حميدة غدا بعد صلاة الجمعة

دماء من الفم.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان علي حميدة

ترشيحاتنا

إصابة مترجم باتشيكو بـ كورونا وإلغاء مؤتمر مباراة الزمالك والاسماعيلي

كان مواظبا على الصلاة .. ابن شقيقته يكشف حقيقة تبرؤ علي حميدة من أغانيه قبل وفاته

عوض تاج الدين: التأمين الصحي الشامل مستقبل الرعاية الصحية في مصر.. فيديو

قرار سعودي جديد بحق العمالة الوافدة

الشهر العقاري: «التعديل» سيعجل إجراءات تسجيل ملكية عقار.. فيديو

حادث مروع .. انقلاب شاحنة على الطريق السريع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد