كان مواظبا على الصلاة .. ابن شقيقته يكشف حقيقة تبرؤ علي حميدة من أغانيه قبل وفاته

كشف عادل ابن شقيقة الفنان على حميدة عديد من التفاصيل الخاصة بحقيقة تبرئه من أغانية قبل وفاته بأيام قليلة وتحديدا في أثناء تواجده بمستشفى معهد ناصر.





وقال عادل لـ "صدى البلد": "لا يمكن أن أجزم بأن على حميدة تبرأ من أغانيه في أيامه الأخيرة ولكن كانت لديه رغبة فى عدم الغناء ورفض لهذا الأمر بشكل كبير".





وأضاف عادل: "على حميدة فى أيامه الأخيرة كان حريصا على أن يقترب من الله عز وجل بشكل أكثر حيث كان حريصا على أداء الصلوات الخمس باستمرار وهو فى المستشفى وسماع القرآن الكريم وقراءته قدر الإمكان.





وأوضح عادل: "كنت ملازم له في الأيام الأخيرة له بمستشفى معهد ناصر وكان حريص على أداء الصلاة وكان يستيقظ مبكرا لصلاة الفجر ويوقظنى معه أيضا على الرغم من مرضه".





وكان قرر المجلس التنفيذى بمطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة علي أحد شوارع مطروح تقديرا لدوره كأحد الفنانين المميزين.





وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الفنان الدكتور علي حميدة على اسم الطريق الجديد الواصل بمنطقة ابنى بيتك بعلم الروم حتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9.



