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فن

تطورات الحالة الصحية لـ دارين حداد بعد إصابتها بفيروس كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:32 ص
دارين حداد
دارين حداد
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة دارين حداد عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بها بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وطمأنت دارين جمهورها على حالتها الصحية قائلة فى تصريح لـ "صدى البلد" : اننى فى حالة صحية جدية ومستقرة وانا حاليا اقضى فترة عزلى مع الالتزام التام بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة. 

وأعلنت الفنانة التونسية دارين حداد عن اصابتها بفيروس كورونا  المستجد وذلك  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دارين حداد قائلة: " Covid-19 positive quarantining with patience ".

وتستعد دارين حداد لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

ويذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.
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