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تكنولوجيا

مايكروسوفت تطرح قريبا متصفحا خاصا بالأطفال

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:00 ص
مايكروسوفت تطرح قريبًا
مايكروسوفت تطرح قريبًا متصفح خاص بالأطفال
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قسم التكنولوجيا
تجري شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاقة التكنولوجيا فى العالم سلسلة من الإختبارات على متصفحها الشهير "إيدج"، ولكن فى نسخة مخصصة للأطفال فقط.

وبحسب سبوتنيك موقع "إنجادجيت" التقني، تأمل مايكروسوفت فى مساعدة الطفال أثناء تصفحهم للإنترنت، وضمان تعرضهم لمواد آمنة، والإبتعاد تمامًا عن الأخري الضارة، وجعل الأمر برمته تحت السيطرة.

كما أن الشركة حددت السن المسموح به لإستخدام نسحة الأطفال من متصفحها "إيدج"، حيث سيمكن للأطفال من ذوي أعمار 5 إلى 12 عامًا تصفح الإنترنت بكل سلاسة.

و بمجرد تشغيل المتصفح سيعمل على الفور، و سيستخدم "ايدج" محرك البحث "بينج"، بالإضافة لتصفح مواد مخصصة فقط، حيث تتوى مايكروسوفت تحسين الخدمة المقدمة للأطفال قدر الإمكان.

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