إريكسون تتهم سامسونج بسرقتها للمرة الثانية.. تفاصيل

قالت لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة (ITC) إنها ستفتح تحقيقا مع شركة سامسونج بعد أن زعمت شركة إريكسون أنها انتهكت بعض براءات اختراعها في الجيل الرابع وأنظمة البنية التحتية للاتصالات الخلوية اللاسلكية من الجيل الخامس 5G.









وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، ادعت إريكسون أن منتجات سامسونج التي تنتهك براءات اختراعها التي تقع على جانب برج الاتصالات الخلوية، بما في ذلك الهوائيات وأجهزة الراديو والمحطات الأساسية ومنتجات الشبكة الأساسية التي تتصل لاسلكيا بالهواتف المحمولة وغيرها من المعدات الخلوية.

















وكما رفعت عملاقة التقنية السويدة - التي قدمت شكواها إلى لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة في 15 يناير- دعوى قضائية ضد سامسونج في محكمة المقاطعة الأمريكية في تكساس بدعوى انتهاك براءات الاختراع الشهر الماضي.









وقالت إريكسون في التقديم إلى لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة: "إذا نجح التحدي، فلن يكون هناك أي تعطيل للشبكات الخلوية القائمة، وسيكون إنتاج إريكسون المحلي والأجنبي، إلى جانب المنتجات من الموردين الآخرين، قادرا على تلبية طلب السوق المحلية".









يشار إلى أن إريكسون لديها نزاع سابق على حقوق ملكية براءات الاختراع مع نظيرتها الكورية الجنوبية، والذي بدأ بين الشركتين في عام 2012، حيث اتخذت إريكسون إجراءات قانونية ضد سامسونج بدعوى انتهاك براءات الاختراع، والتي انتهت بعد مرور عامين بقيام سامسونج بدفع 650 مليون دولار بالإضافة إلى سنوات من الأتعاب لإنهاء المعركة إلى إريكسون.