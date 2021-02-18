ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
شرحت مصادر أمنية الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية اليوم، الخميس.

وأشارت المصادر إلى استقرار الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق المعادي والبساتين، حتى مناطق كورنيش النيل والمنيب والكونيسة.

كذلك تستقر الحالة المرورية على محور المريوطية وأعلى مناطق صفط اللبن وإمبابة والوراق، وكذلك مناطق المرج والسلام والقاهرة الجديدة.

ويشهد محور 26 يوليو استقرارا تاما من الطريق الدائري وحتى مناطق ميدان لبنان في الاتجاه القادم من مناطق الشيخ زايد.

وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي.

كما تستقر الحالة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، والقصير - مرسى علم، وطرق جنوب سيناء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

نشرة مرور الجيزة.. تعرف على أماكن الزحام الصباحية بالطرق والمحاور الرئيسية

تشمل الأوتوستراد والمنيب.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري .. تعرف عليها

كثافات متحركة بشوارع الجيزة وخدمات إغاثة بالطريق الصحراوي

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده .. توفيت زوجته وابنه كان مصابا بالتوحد قبل رحيله.. معلومات عن جون ترافولتا

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

تعرف على الإجراءات الخاصة بقمة اليد بين الأهلي والزمالك.. وهولاء المسموح لهم بالحضور

وزير التعليم يكشف سبب تعديل نظام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

Advertisements

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء