حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

شرحت مصادر أمنية الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية اليوم، الخميس.





وأشارت المصادر إلى استقرار الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق المعادي والبساتين، حتى مناطق كورنيش النيل والمنيب والكونيسة.





كذلك تستقر الحالة المرورية على محور المريوطية وأعلى مناطق صفط اللبن وإمبابة والوراق، وكذلك مناطق المرج والسلام والقاهرة الجديدة.





ويشهد محور 26 يوليو استقرارا تاما من الطريق الدائري وحتى مناطق ميدان لبنان في الاتجاه القادم من مناطق الشيخ زايد.





وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي.





كما تستقر الحالة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، والقصير - مرسى علم، وطرق جنوب سيناء.