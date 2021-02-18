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اقتصاد

التموين تفتح الباب أمام مصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام للفحص والتأهيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، عن فتح باب التقدم لمصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام الخليط (صويا / عباد) أو عباد للفحص والتأهيل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويأتي ذلك من خلال لجنة فنية وفقا :-- تحديد مدي مطابقة المصنع لإشتراطات المواصفات القياسية المصرية لممارسات صحة وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية للعبوات والتشريعات الصحية ذات الصلة - تحديد قدرات المصنع الشهرية والطاقة التخزينية وإستيفاء كافة شروط التأهيل الفنية الموضوعة من قبل اللجنة .

ويتم تقديم الطلبات إلي الهيئة العامة للسلع التموينية  - الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي  - 99 ش القصر العيني – القاهرة ، مرفقا بها المستندات :-- صورة عقد تأسيس المصنع - صورة تبين حجم التعامل البنكي - صورة من سابقة الأعمال - صورة السجل التجاري - صورة شهادة السجل الصناعي - صورة البطاقة الضريبية - صورة شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة - ما يفيد قيد الشركة على بوابة التعاقدات العامة الحكومية - أسطوانة CD تتضمن صور المستندات المقدمة.

على أن تقدم الأصول للإطلاع وفي حالة قبول المصنع بعد التأهيل سيتم اعتماده في سجل موردي الهيئة .
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