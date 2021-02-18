التموين تفتح الباب أمام مصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام للفحص والتأهيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، عن فتح باب ال تقدم لمصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام الخليط (صويا / عباد) أو عباد للفحص والتأهيل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.





ويأتي ذلك من خلال لجنة فنية وفقا :-- تحديد مدي مطابقة المصنع لإشتراطات المواصفات القياسية المصرية لممارسات صحة وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية للعبوات والتشريعات الصحية ذات الصلة - تحديد قدرات المصنع الشهرية والطاقة التخزينية وإستيفاء كافة شروط التأهيل الفنية الموضوعة من قبل اللجنة .





ويتم تقديم الطلبات إلي الهيئة العامة للسلع التموينية - الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي - 99 ش القصر العيني – القاهرة ، مرفقا بها المستندات :-- صورة عقد تأسيس المصنع - صورة تبين حجم التعامل البنكي - صورة من سابقة الأعمال - صورة السجل التجاري - صورة شهادة السجل الصناعي - صورة البطاقة الضريبية - صورة شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة - ما يفيد قيد الشركة على بوابة التعاقدات العامة الحكومية - أسطوانة CD تتضمن صور المستندات المقدمة.



