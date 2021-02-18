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رياضة

32 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للرماية المقامة في مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:39 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعلنت 32 دولة مشاركتها في بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.


وتشارك في البطولة دول، الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإسبانيا، وبريطانيا، واليونان، والهند، وأيرلندا، وكازاخستان، والسعودية، والكويت، وليبيا، ولبنان، ولوكسمبورج، والمغرب، والنرويج، وبيرو، وهولندا، وقطر، ورومانيا، وروسيا، والسنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسلوفاكيا، وسوريا، والإمارات، وأوكرانيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.


وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، إن اللجنة المنظمة أعلنت جدول مواعيد المنافسات، حيث تنطلق التدريبات الرسمية للبطولة وعمليات فحص الأجهزة يوم الأربعاء المقبل بعد 24 ساعة من وصول الوفود وتسكينها.


وأضاف حسني، أن المسابقات ستبدأ يوم الأربعاء بمسابقات الاسكيت رجال وسيدات، ثم تستمر المنافسات على مدار 8 أيام حتى يوم الخميس الموافق 4 مارس المقبل.
32 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للرماية المقامة في مصر
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