النائب أيمن محسب: استخدام الخدمات الإلكترونية وإعادة الهيكلة يقلل حجم الإنفاق بنسبة 20% فى بعض القطاعات

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن تقليل حجم الانفاق، واستخدام الخدمات الإلكترونية يساهم بشكل كبير فى خفض العجز الذى يواجه الموازنة العامة، مضيفًا أن استغلال التكنولوجيا فى إعادة هيكلة بعض القطاعات فى عدد من الهيئات والوزارة يقلل حجم الانفاق بصورة قد تصل إلى 20% فى بعض القطاعات.









وطالب "محسب"، في بيان له اليوم، حصر كافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، سواء فى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات المختلفة، ووضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة من غير المستغل منها أو تلك التى لا تدر دخل اقتصادى مناسب، وضرورة متابعة هذا الأمر بشكل دورى، خاصة وأن هناك بعض الأصول التى شهدت تعديات فى بعض المحافظات، فى الوقت الذى يوجد محافظات ليس بها أماكن شاغرة لإنشاء مشروعات قومية على سبيل المثال، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر في هذا الملف الهام، متسائلا: "هل من الممكن أن يكون هناك تخصيص لبعض الأراضي غير المستغلة للمنطقة العامة".



