أفضل 5 تطبيقات لمتابعة ومعرفة حالة الطقس لأندرويد وآيفون.. استخدمها

تشهد مصر موجة من الطقس السيئ، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة يرافقها سقوط الأمطار والثلوج في بعض المناطق، وفي ظل هذه الحالة المضطربة من الأجواء يبحث الكثيرون عن تطبيقات تساعدهم على متابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة.









وتحوى متاجر التطبيقات الإلكترونية عددا كبيرا من التطبيقات الخاصة بالطقس، والتي توفر توقعات لحالة الطقس الشاملة لمنطقتك، بالإضافة إلى إبلاغك بتوقعات حالة الطقس للأيام القادمة ومعرفة درجات الحرارة ونسبة الأمطار والثبوج والرؤية والرياح بشكل دقيق.

















لذا إذا قررت الاستعانة بأحد تطبيقات الطقس نقدم إليك فيما يلي أبرز 5 تطبيقات تساعدك على معرفة الأحوال الجوية في الوقت الحالي:









1. تطبيق Dark Sky:

يعد تطبيق Dark Sky، أحد أفضل تطبيقات الطقس لنظام التشغيل ios التابع لأبل، والذي يتيح لمستخدمي هواتف آيفون وساعات أبل وتش الذكية معرفة أحوال الطقس في أي مكان حول العالم بنقرة واحدة، حيث يمكن لهذا التطبيق أن يحدد موقع المستخدم عبر خدمة تحدد المواقع العالمية الـ GPS، ويقدم له تنبؤات دقيقة لحالة الطقس في الساعات والأيام القادمة، ويتوفر أيضا التطبيق على متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد.









2. تطبيق 1Weather:

يوفر تطبيق 1Weather، توقعات للحالة الجوية لدولتك و12 موقعا آخر من اختيارك، وإلى جانب البحث في خرائط الرادار، والرسوم البيانية ويقدم التطبيق أيضًا مقاطع فيديو إخبارية وتوقعات بحرية مع درجات الحرارة وسرعة الرياح والرطوبة، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، والضغط الجوي، وفرصة هطول الأمطار بالنسبة للساعة التالية، التطبيق متاح لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون.













3. تطبيق The Weather Channel:

يقدم تطبيق The Weather Channel، المجاني لمستخدميه تقريرا شاملا لحالة الطقس اللحظية، وتوقعات لمعرفة حالة على مدار الخمسة عشر يوما القادمة، ووفقا لموقعك يتيح لك التطبيق ميزة تسمى The Lift، والتي توضح من خلال عرض مدته 6 دقائق معلومات عن الطقس في جميع أنحاء البلاد، التطبيق متاح مجانا لمستخدمي آيفون وأندرويد.









4. تطبيق RadarScope:

يوفر لك تطبيق RadarScope، بيانات دقيقة عن حالة الطقس إلى جانب تحذيرات للطقس السئ مثل الفيضانات والعواصف الرعدية، ويقوم التطبيق بتحديث توقعات الحالة كل 5 دقائق ويمكنك الوصول إلى عشرة مقاييس من بينها سرعة الرياح، وتقديرات هطول الأمطار وغيرها، التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وأندرويد مقابل اشتراك قدره 9.99 دولار أمريكي.









5. تطبيق AccuWeather:

يدعم تطبيق AccuWeather، جميع الميزات التي توفر لك الحصول على أحدث المعلومات عن حالة الطقس، كما يوفر تنبؤات يومية مع ما يصل لـ 15 يوما قادما، وإلى جانب مقاطع الفيديو عن أخبار الطقس، يقدم التطبيق معلومات حول موعد شروق الشمس وغروبها، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية والرؤية والحساسية وهطول الأمطار، التطبيق متاح لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون.