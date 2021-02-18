خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن محافظة الاسكندرية شهدت أمس تساقط البرد، بينما وسط سيناء وكاترين شهدت تساقط للثلوج وسجلت درجة حرارة تحت الصفر، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم الخميس ستبدأ فى التحسن، والارتفاع تدريجيًا.









وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الشمس سطعت والسماء صافية ودرجة الحرارة ستكون 15 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس، مشيرة إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات: "كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية"، وأمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح"، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.





وتابعت أن نشاط الرياح سيكون خفيف مقارنة عن أمس، ولن تكون مصاحبة للاتربة، منوهة بان ن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.





وأكدت أن ارتفاع الأمواج أقل عن أمس حيث سجلت بالأمس ارتفاع الأمواج 6 أمتار، مضيفة أنه من المتوقع أن يتم التحسن فى الاحوال الجوية بداية من أمس وستسجل 18 درجة مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن مصر ستتعرض لمنخفض جوى آخر فى الاسبوع القادم ولكنه سيكون أقل حدة من المنخفض الحالى.



