ضبط سيدة لقيامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء على أموالهم بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة لقيامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرتها على توفير فرص عمل لهم بالخارج وتسفيرهم.

















كان الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقت بلاغا من 5 مواطنين مقيميين بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، وتبين من التحريات صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات "حاصلة على دبلوم صناعى" مقيمة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمةً قدرتها على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.







