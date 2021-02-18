ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط سيدة لقيامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء على أموالهم بالغربية

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة لقيامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرتها على توفير فرص عمل لهم بالخارج وتسفيرهم.




كان الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقت بلاغا من 5 مواطنين مقيميين بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، وتبين من التحريات صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات "حاصلة على دبلوم صناعى" مقيمة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمةً قدرتها على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زعمت تسفيرهم للخارج.. القبض على سيدة متهمة بالنصب على عدد من المواطنين

ضبط سيدة لنصبها على شاب وجمع 100 ألف بالمحلة مقابل تسفيره للخارج

الأموال العامة تضبط قضيتي نصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

ضبط شخص نصب على 3 مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على أموال 5 مواطنين بمركز المحلة الكبري

ضبط شخص نصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بالغربية

ترشيحاتنا

بعد نجاته من حادث أليم.. الجمهور يبحث عن عمرو أديب

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

خطير للغاية.. فيروس كورونا يلحق أضرارا شديدة في المناعة

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور