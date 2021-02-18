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حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 50 طربة حشيش في مطروح

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.


تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط "50 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول" بحوزة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح"، وذلك في كمين أعدّ خصيصًا لضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح.


وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.
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