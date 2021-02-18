ضبط عنصر إجرامي بحوزته 50 طربة حشيش في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.









تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط "50 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول" بحوزة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح"، وذلك في كمين أعدّ خصيصًا لضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح.







