حالة كادت تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي

كشف سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، عن حالة وحيدة كادت أن تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي.









وتغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على الدراويش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأربعاء، فى إطار منافسات الدوري الممتاز.









وقال سمير عثمان، فى تصريحات تليفزيونية: "مباراة الزمالك والإسماعيلي كانت مهددة بالإعادة بسبب الدولى محمود البنا حكم المباراة".









وأضاف: "محمود البنا قام بإشهار الإنذار الثاني فى مباراة الزمالك ضد حسين السيد الشهير بمارسيلو، لاعب الدراويش، وتناسى القيام بطرده".









واستطرد: "محمود البنا تم التنبيه عليه بأن لاعب الإسماعيلي حصل على إنذار فى نفس اللقاء، الأمر الذى يستوجب طرده بعد حصوله على الإنذار الثاني".









وأشار إلى أنه فى حالة عدم قيام محمود البنا حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي بطرد حسين السيد الشهير بمارسيلو تعاد المباراة محددا للخطأ الصادر من حكم اللقاء وفقا للوائح الخاصة بالبطولة.







