ضبط مدير محل مصوغات لقيامه بالاتجار فى النقد بسوهاج

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مدير محل مصوغات بسوهاج لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (مدير محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج ) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وضبط بحوزته مبلغ مالى (عملة أجنبية) .





وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه غير المشروع .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .