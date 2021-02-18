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رياضة

محمد صبيح: الكيك بوكسينج يستعد لإقامة أكبر حدث رياضي في تاريخ اللعبة

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:40 م
محمد صبيح
محمد صبيح
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ريهام بكير
أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، عن تأجيل المنافسات الرياضية لمرحلتي البراعم والناشئين للاتحاد بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ضمن الخطط الخاصة بالسيطرة على تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن تأجيل بطولة كأس الاتحاد إلى مطلع شهر أبريل المقبل مع دمج البطولة مع بطولة مصر المفتوحة الثانية للكيك بوكسينج.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن دمج بطولة كأس الاتحاد مع بطولة مصر المفتوحة الثانية سيكون أكبر حدث للكيك بوكسينج في مصر حيث سيضم عدد ضخم من اللاعبين واللاعبات، موضحا أنه يتم الاستعداد الجيد لتلك البطولة من خلال توفير كافة الاشتراطات اللازمة لإنجاحها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي إقامة الحدث الرياضي المقبل ضمن سلسلة نجاحات الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذي أقام بطولة مصر المفتوحة في شهر مارس من العام الماضي بمشاركة 5 ألاف لاعب في أول بطولة رسمية للاتحاد بعد تأسيسه رسميا  بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وثّمن محمد صبيح قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين التي قررت تأجيل المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021، وسيسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تستمر التدريبات الرياضية في الأندية وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، حرصا على اللاعبين الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم.

واختتم محمد صبيح تصريحاته منبها على جميع لاعبي الكيك بوكسينج في مختلف الأندية ومراكز الشباب والصالات الرياضية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة الرياضيين.
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