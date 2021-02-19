فوائد تناول التمر يوميا غير متوقعة.. تعرف عليها

فوائد تناول التمر يوميا عديدة من تحسين صحة العظام إلى تعزيز جمال البشرة وأثبت العلم قدرة التمر على الشفاء فهو يوفر العديد من الفوائد الصحية فهو مليء بالعناصر الغذائية وبديل طبيعي للسكر وتعد أبرز فوائد تناول التمر قدراته العلاجية فهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة والطاقة والألياف .









أما عن فوائد تناول التمر يوميا التى يجب أن تجعله ضمن نظامك الغذائى اليومى لغناه بالكالسيوم ، الحديد ، الفوسفور، البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك.



فوائد التمر للرجيم ..

هل تعلم أن التمر خالي من الكوليسترول وقليل من الدهون؟ يمكن أن يساعدك تضمينها بكميات أقل في نظامك الغذائي اليومي في مراقبة مستوى الكوليسترول ، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن



فوائد التمر للنساء



يعتبر التمر مصدرًا قويًا للبروتينات التي تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا ويساعد إضافة بعض التمر إلى نظامك الغذائى فى الحفاظ على قوة عضلاتنا



فوائد التمر للشعر وغناه بالفيتامينات

أما عن



فوائد تناول التمر يوميا وتحسن صحة العظام

يمكن للتمور أن تفعل المعجزات لصحة عظامك أيضًا التمر غني بالسيلينيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم ، وكل هذه العناصر مطلوبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة عظامنا ، ومنع حالات مثل هشاشة العظام .



يمكن للتمور أن تفعل المعجزات لصحة عظامك أيضًا

أما عن فوائد التمر المجفف فهو يحتوي على الفيتامينات مثل B1، B2، B3 و B5، وكذلك A1 و C . إذا كان لديك عدد قليل من التمور كل يوم ، فلن تضطر إلى تناول مكملات الفيتامينات. لن تحافظ على صحتك فحسب ، بل سيكون هناك تغيير ملحوظ في مستويات الطاقة لديك أيضًا لأن التمر يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز، جدا. لذلك فهو يعمل بشكل جيد كوجبة خفيفة سريعة .يمكن للتمور أن تفعل المعجزات لصحة عظامك أيضًا التمر غني بالسيلينيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم ، وكل هذه العناصر مطلوبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة عظامنا ، ومنع حالات مثل هشاشة العظام .يمكن للتمور أن تفعل المعجزات لصحة عظامك أيضًا





فوائد التمر للجهاز العصبى

محمّل بالبوتاسيوم ، ومع ذلك يحتوي على القليل من الصوديوم ، وهذا يقطع شوطًا طويلًا في الحفاظ على نظامك العصبي. يساعد البوتاسيوم على تقليل الكوليسترول ، ويبقي خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تحت السيطرة.





فوائد التمر لصحة الأسنان وهضم أفضل

بصرف النظر عن الفلور الذي يحافظ على صحة أسنانك ، يحتوي التمر أيضًا على الحديد الذي ينصح به بشدة لمن يعانون من نقص الحديد. فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يسبب التعب أو ضيق التنفس أو ألم الصدر.



أما عن فوائد التمر لصحة العظام فيمكن الإستفادة منها إذا قمت بنقع القليل من التمر في الماء ومضغه يوميا وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف لذا يوصى به أيضًا لمن يعانون من الإمساك.



يحسن البشرة ..فوائد لا تتوقعينها للتمر يوميا

تعمل الفيتامينات C و D على مرونة بشرتك ، كما تحافظ على نعومة بشرتك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية ، فإن دمج التمر في نظامك الغذائي قد يساعدك على المدى الطويل. يأتي التمر الزائد أيضًا مع فوائد مضادة للشيخوخة ، ويمنع تراكم الميلانين في جسمك.



يحتوي التمر على كمية مناسبة من فيتامين سي ، وهو أحد أكثر مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة





سكر الطبيعي ، لذلك يعتقد كثير من الناس أنه قد لا يكون مفيدًا لهم. ومع ذلك ، فإن هذه الفاكهة الحلوة مليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة باعتدال.







فوائد التمر ومحاربة الالتهابات

نسبة عالية من مادة البوليفينول . البوليفينول عبارة عن مركبات مضادة للأكسدة يمكنها حماية الجسم من الالتهابات فقط نصف كوب من التمر يوفر 12 بالمائة من احتياجات الألياف اليومية للفرد. الألياف تساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول.





يمكن للناس استبدال السكر أو رقائق الشوكولاتة أو الحلوى في وصفات الخبز بالتمر للتأكد من أنهم يتناولون السكريات الطبيعية بدلًا من السكريات المكررة.



على الجانب الأخر من غير المحتمل أن يؤدي تناول التمر باعتدال إلى رفع نسبة السكر في الدم بشكل مفرط ، حتى لو كان مصابًا بداء السكري.





فوائد التمر للأنتصاب



إن تأثير فاكهة التمر على علاج العقم عند الرجال معروف في جميع أنحاء العالم. هناك العديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة والتي يمكن أن تساعد في تحسين عدد الحيوانات المنوية وكذلك في زيادة الرغبة الجنسية لدى الشخص. كما أظهرت بعض الدراسات أن تناول التمر بالطريقة الصحيحة سيؤدي أيضًا إلى زيادة حجم الخصيتين عند الرجال وزيادة حجم الثدي لدى النساء.



إن وجود الفلافونويد والأحماض الأمينية المختلفة في التمور يضمن تحقيق الأداء الجنسي للذكور بالطاقة الكافية. يمكن أن تساعد العناصر الدقيقة المكونة لنخيل التمر مثل الإسترون والستيرول في تحسين خصوبة الذكور





المراجع ..food.ndtv



medicalnewstoday







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