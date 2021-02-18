منتخب 2006 يستدعى 8 لاعبين من الإسماعيلي بمعسكر فبراير

أرسل اتحاد الكرة خطابا لاستدعاء ٨ لاعبين بصفوف فريق الناشئين بالنادي الإسماعيلي من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مواليد ٢٠٠٦ الذى يقوده فنيا مؤمن سليمان.





ويدخل منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان معسكرا تدريبيا خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ فبراير الجاري.





جاءت قائمة الثمانية لاعبين بصفوف ناشئ الدراويش على النحو التالي:

عبدالرحمن محمود ومحمود محمد أحمد ومهند عبدالعاطي إبراهيم وأحمد عاطف سلامة خلف الله ويوسف محمد عبدالله ومحمد عبدالسميع وبشار أشرف ومحمد سيد أحمد رجب.





ويبدأ اليوم الخميس منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.





وقال محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب إن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا.





من جانبه أكد مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب الناشئين حرصه على اتباع الإجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي.



