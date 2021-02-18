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أخبار العالم

بعد لقاح فايزر.. السعودية تعتمد لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:37 م
أعلنت المملكة العربية
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتمادها لقاح
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتمادها لقاح أسترازينيكا بعد لقاح فايزر لمواجهة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والسماح باستخدامه في المملكة.

وجاءت موافقة الهيئة على استخدام اللقاح والسماح باستيراده، بناء على البيانات المقدمة لها، والتي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح "أسترازينيكا" وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك؛ كما ستقوم "الهيئة" بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

وأكدت الهيئة السعودية أنها تعمل وفق آلية علمية للموافقة على استخدام اللقاحات، إذ تقوم بدراسة سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات من خلال التجارب والدراسات السريرية، والبيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

وشملت إجراءات الهيئة عقد اجتماعات عدة مع خبراء وعلماء مختصين -محليين ودوليين- لأخذ مرئياتهم، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها الهيئة والفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة السعودية انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كل مناطق المملكة.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة".
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