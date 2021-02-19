الحفاظ على المياه وتقليل نسب التبخر.. برلماني يوضح أهمية مشروعات تبطين الترع

ثمن النائب، محمود عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، جهود وزارة الري ، بحرصها علي المضي قدما و بخطوات راسخة و واضحة أهدافها تجاه المشروعات القومية العملاقة لتأهيل وتبطين الترع ، مشيرا الي أنه خلال السنوات الماضية لاقت الترع اهمالا وتعديا كبيرا من جانب المواطنين ، و ذلك من خلال إلقائهم الكثير من المخلفات والنفايات بها ، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي علي نوعية المياه الموجودة بها ، مما يضر بصحة الإنسان والحيوان جراء ري المحاصيل بتلك المياه الملوثة .





وأضاف " شعلان " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن المشروعات القومية الخاصة بتأهيل و تبطين الترع تتمثل أهميتها في الحفاظ علي المياه ، وضمان وصولها لنهاية الترع ، بالإضافة إلي تقليل نسب التبخروالذي كان يحدث نتيجة ركود المياه بالترع ، الأمر الذي من شأنه تحقيق العدالة في توزيع المياه علي كافة المناطق الزراعية، والحفاظ علي كميات المياه التي كانت تهدر في السابق دون تحقيق أي فائدة تذكر، معقبا :" تبطين الترع و إعادة تأهيلها يسهم في إبراز الشكل الجمالي والحضاري ليها ، والدور الذي تقوم به من سهولة سريان المياه بالترع ، و عدم وجود تلوث ومخلفات كما عهدنا في السابق ،هيساهم في حل الكثير من المشكلات التي كان يتكبد مشاقها الفلاحين ، وهيدى كمية أكبر في إنتاج المحاصيل ".





ويشار إلي أن تتبنى وزارة الموارد المائية والري، مشروع قوميا عملاقا لتأهيل وتبطين الترع، وهو ما يستهدف فى المرحلة الأولى منه تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، فيما تبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل 5615 كيلومترا فى مختلف محافظات الجمهورية، وقد تم تأهيل 10 كيلومترات من الترع.





وأوضح المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.





وأشار إلى أن المشروع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافةً إلى المردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.





وتبلغ تكلفة كيلو التبطين حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.



