ايرو سبورت يكرم بيج رامي في احتفالية خاصة.. فيديو وصور

استضاف نادي ايرو سبورت فرع ستار، التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، البطل المصري ممدوح السبيعي، بطل مستر أوليمبيا والشهير بببج رامي، وذللك للقيام بجولة داخل النادي يلتقي فيها عددا من الأعضاء وأسرهم وعددا من لاعبي الفرق الرياضية بالنادي من مختلف الألعاب والأعمار السنية.











وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بأن زيارة البطل المصري بيج رامي لمقر نادي إيرو سبورت تأتي في إطار تشجيع النشء من صغار اللاعبين بالنادي واتخاذ الأبطال الذين رفعوا اسم بلدهم عاليا مثل البطل المصري بيج رامي قدوة ومثلا أعلى في ممارسة الرياضة، ومن أجل التعرف على البطل المصري عن قرب وتحفيز براعم الرياضيين بالنادي للالتزام بالممارسات الرياضية السليمة بدنيا وفنيا وروحيا والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجههم في مسيرتهم الرياضية من أجل تحقيق طموحاتهم وتمثيل ناديهم ووطنهم في المحافل الرياضية الدولية، خاصة أن نادي إيرو سبورت بفرعيه أ و ب يمتلك تجهيزاترياضية وفنية وبنية تحتية من ملاعب وصالات تدريب ولياقة بدنية ومعدات رياضية على أعلى مستوى، مما يجعله يتبوأ مكانته بين الأندية الرياضية الكبرى في مصر.