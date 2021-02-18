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تعليم

جامعة سوهاج تكرم الطلاب المتميزين وأبطال النشاط الرياضي

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
كرّم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، أبطال الجامعة المتميزين في النشاط الرياضي والحاصلين على مراكز متقدمة في الفعاليات الداخلية والقيمة، بحضور نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

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وفي بداية اللقاء أثنى رئيس الجامعة على ما تبذله إدارة رعاية الشباب المركزية من مجهودات لدعم ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على استمرار التميز والنجاح بما لا يعيق تحصيلهم الدراسى والعلمي، موجهًا خالص شكره واعتزازه لأبنائه الطلبة على تفوقهم في كافة الألعاب الرياضية، ونجاحهم في تمثيل اسم الجامعة بشكل مشرف أمام الجامعات المصرية.

وقال نشأت عباس، إن التكريم ضم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى في بطولة تنس الطاولة للطلبة والطالبات فردي وفرق، إلى جانب تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى، وبطولة كمال الأجسام التي أقيمت بدورة الشهيد الرفاعي ٤٨ بجامعة طنطا.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج فى تصريحات إعلامية أن وزارة البيئة ستدعم إنشاء ٦٢ وحدة استخراج وقود حيوي "بيوجاز" على مستوى المحافظة، من ضمنها وحدات بيوجاز تعليمية بالمزارع النباتية والحيوانية للجامعة كنموذج تدريبي لطلاب كليات الزراعة والطب البيطري، لإجراء الأبحاث العلمية في هذا المجال.

قال رئيس الجامعة إن مشروع وحدات البيوجاز أو استخراج الوقود الحيوي كطاقة نظيفة يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تنفذها وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.

 

وأضاف "عزيز" أن المبادرة سيجرى تفعيلها داخل القرى الأكثر احتياجًا

جدير بالذكر أن البيوجاز هو غاز آمن غير سام عديم اللون وله شعلة نظيفة زرقاء وينتج عن تخمر أي مواد عضوية، ويستخدم في أغراض الطهي والإنارة وتوليد الكهرباء، وكسماد عالي الجودة يزيد من خصوبة الأرض وإنتاجية المحاصيل.


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