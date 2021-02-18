نشرة أخبار العالم: 6 تحذيرات من السعودية.. ملايين الأمريكيين مهددون بالموت.. مظاهرات ضد تركيا بدولة عربية.. تطورات جديدة بنزاع السودان وإثيوبيا.. وعريضة لسحب الثقة من الغنوشي

الإعدام مرتين لأم ألقت بأطفالها في نهر دجلة بـ العراق

السعودية تصدر 6 تحذيرات لمواطنيها بسبب الطقس السيئ

الاتحاد الأفريقي يدخل على خط النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا

أكثر من 100 نائب في برلمان تونس يوقعون عريضة لسحب الثقة من الغنوشي

مظاهرات في العراق أمام السفارة التركية ببغداد احتجاجًا على توغل الجيش التركي

ملايين الأمريكيين مهددين بالموت بعد انقطاع الكهرباء أو الماء فى تكساس والحرارة تحت الصفر





تصدرت عناوين الصحف العالمية اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي والإقليمي وتصدر ذلك:





الاتحاد الأفريقي يدخل على خط النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا





بدأ وسيط الاتحاد الأفريقي محمد ولد لباد مباحثات في السودان بشأن النزاع الحدودي بين الأخيرة وإثيوبيا.





وأعلنت الحكومة السودانية، أن سفيرها لدى إثيوبيا سيعود غدا، الجمعة، لأديس أبابا بعد مشاورات بشأن علاقات البلدين.





وقد أكد المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير منصور بولاد، استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا للتشاور معه بشأن النزاع الحدودي بين الخرطوم أديس أبابا.





وقال بولاد إن سفير السودان بأديس أبابا جمال الشيخ وصل بالفعل إلى الخرطوم وجرت معه المشاورات حول القضايا بين البلدين.





وتوترت العلاقات بين السودان وإثيوبيا بشكل كبير منذ نوفمبر الماضي، إثر اعادة انفتاح قوات الجيش السوداني في أراضي الفشقة التي استولى عليها مزارعون إثيوبيون تحت حماية ميليشيات تابعة لقبيلة الأمهرا لأكثر من 25 سنة.





ملايين الأمريكيين مهددون بالموت بعد انقطاع الكهرباء أو الماء فى تكساس والحرارة تحت الصفر





حذر مسئولون بولاية تكساس الأمريكية من كوارث وسط كارثة الطقس البارد التاريخي الذي ترك الملايين دون تدفئة لليوم الثالث على التوالي وطلبوا من السكان الاستعداد لعدم عودة إمدادات الطاقة حتى مطلع الأسبوع.





وقال مسؤولون، إن السلطات طلبت من السكان في أكثر من 100 مقاطعة في تكساس مياه الشرب في ظل استمرار انقطاع إمدادات الطاقة عن محطات المعالجة.





وتعطلت إمدادات مياه الشرب بالصنابير تماما أو بشكل متقطع لأكثر من 12 مليون شخص في الولاية، ثاني أكبر الولايات الأمريكية حيث يبلغ عدد سكانها نحو 29 مليون نسمة.





وقال المسؤولون إن إمدادات الطاقة لا تزال مقطوعة عن 2.7 مليون أسرة وفي ظل توقعات باستمرار الطقس المتجمد حتى مطلع الأسبوع، ستكون استعادة التيار عملية بطيئة نظرا لأن الولاية فقدت 40% من طاقة توليد الكهرباء مع تجمد آبار وخطوط الغاز الطبيعي وتوربينات الرياح.





وتوفي قرابة 24 شخصا بسبب البرد الشديد ويقول مسؤولون، إنهم يشتبهون في وفاة كثيرين آخرين، لكن لم يتم اكتشاف جثثهم بعد.





وأبلغ المسؤولون سكان المناطق الأكثر كثافة سكانية في الولاية أمس الأربعاء بالاستعداد لموجة جديدة من الأمطار وتساقط الثلوج خلال 24 ساعة.





مظاهرات فى العراق أمام السفارة التركية ببغداد احتجاجًا على توغل الجيش التركي





انطلقت تظاهرات أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجًا على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية.





وأنطلقت المظاهرات الجماهيرية أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجًا على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية.





ورفع المحتجون لافتات دعوا خلالها الحكومة العراقية إلى ردع تلك الاعتداءات، ومطالبة حكومة انقرة بإخراج قواتها من العراق وإيقاف عدوانها المتكرر.





وانتشرت قوات حفظ القانون أمام المقر القديم للسفارة التركية في منطقة الوزيرية ببغداد لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر الذي مازال مركزا لإصدار التأشيرات".





وكانت القوات التركية، قد اعلنت الانتهاء من عملية "مخلب النسر2" الموجهة ضد حزب العمال الكردستاني داخل العراق، خلال الاسبوع الماضي.





السعودية تصدر 6 تحذيرات لمواطنيها بسبب الطقس السيئ





وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، 6 تحذيرات عند هطول الأمطار، والتى تضمنت عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، فضلا عن عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، واتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.





كما تضمنت التحذيرات عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك، بالإضافة إلى الحذر والانتباه حيث إنه من الممكن أن تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا، فضلا عن عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.





وتوقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: "القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران"، كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.





أكثر من 100 نائب في برلمان تونس يوقعون عريضة لسحب الثقة من الغنوشي





وقع أكثر من 100 عضو بمجلس النواب التونسي على عريضة تطالب بسحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.





أكد نائب في البرلمان التونسي، ضرورة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي من أجل تحقيق التوازن في المشهد السياسي.





وكانت المعارضة التونسية عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، قد أكدت أن إبعاد "الغنوشي" عن البرلمان، ومحاسبة التنظيم على ما قام به، من أهم مطالب الشعب التونسي، إلى جانب توقيع عقوبة عليهم.





الإعدام مرتين لأم ألقت أطفالها في نهر دجلة بـ العراق





أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، حكما بالاعدام مرتين شنقًا حتى الموت بحق المرأة التي ألقت طفليها في نهر دجلة، في أكتوبر الماضي.





وأصدرت محكمة جنايات الكرخ قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقا حتى الموت لامرأة القت باطفالها من أعلى أحد جسور بغداد.





وفي 19 اكتوبر الماضي، صدم العرقيون والعالم أجمع بخبر عن أم عراقية رمت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد.





وأفادت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، بأن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على المرأة التي قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها.





وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثتيهما، وأوردت وسائل إعلام عراقية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي الطفلين.