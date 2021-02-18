لوسيد تطرح أسهمها في البورصة بقيمة 45 مليار ريال بدعم سعودي

اشارت تقارير صحفية سعودية الي اقتراب دمج شركة لوسيد موتورز lucid motors لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة من السعودية مع شركة Churchill Capital الاستثمارية في صفقة لطرح أسهم لوسيد موتورز lucid motors في اكتتاب عام في البورصة .





ستتم هذة الصفقة تزامنا مع انتاج لوسيد lucid لأول موديل كهربائي باسم لوسيد اير lucid air سيدان بدعم من الصندوق السيادي السعودي، ووزارة الاستثمار السعودية وستتوفر إير بإصدارات بقوة 1,000 وصولًا إلى 1,800 حصان .







شركة Churchill Capital الاستثمارية طرحت أسهمها بالفعل في اكتتاب عام أولي في يوليو 2020 مع تجميعها لاستثمارات بقيمة 2 مليار دولار ، وقد قفزت أسهم الشركة في بورصة نيويورك بحوالي 400% هذا العام، وبحوالي 30% بعد تقارير الاندماج مع لوسيد موتورز lucid motors .





بأتمام هذا الاندماج و طرح اسهم لوسيد موتورز lucid motors سيزيد من قيمة لوسيد لحوالي 12 مليار دولار، وقد أشارت رويترز إلى أن شركة Churchill Capitals تسعي لتجميع استثمارات بقيمة مليار دولار لإتمام صفقة الاندماج مع لوسيد موتورز lucid motors .





سيارات لوسيد اير lucid air تأتي متاحة ببطاريتين الاولي بقدرة 100 و الثانيه بقدرة 130 كيلوواط، وهذه الأخيرة يمكنها تزويد السيارة بالطاقة لمسافة تصل إلى قرابة 650 كلم بالشحنة الواحدة مما يزيد مداها و يرفع من قيمتها في سوق السيارات الكهربائية .

