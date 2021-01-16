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سيارات

بعد إعلان بناء أول مصنع لها.. السعودية: نمتلك 67% من حصة شركة لوسيد للسيارات الكهربائية

السبت 16/يناير/2021 - 07:03 ص
شركة لوسيد للسيارات
شركة لوسيد للسيارات الكهربائية
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اشرف عطية
بعد الكشف عن بناء مصنع جديد لشركة لوسيد lucid  لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية و بالتحديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالقرب جدة اعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن صندوق الاستثمار السعودي يمتلك 67% من حصة شركة لوسيد lucid موتورز . 

و اعلن الرميان ان حجم استثمارات صندوق الاستثمار السعودي في شركة لوسيد lucid يبلغ 1.3 مليار دولار واكد أن  صندوق الاستثمار السعودي يهدف من الاستثمارات الأجنبية تحقيق أهداف مالية ودعم الاقتصاد السعودي و الحفاظ علي البيئة من التلوث و استخدام مصادر الطاقة النظيفة .

وأشا إلى احتمالية بناء مصنع  لوسيد lucid في مدينة نيوم الجديدة التي يتم تطويرها حاليًا في شمال غرب المملكة العربية السعودية ، وتهدف السعودية لأن تكون مركزًا رئيسيًا في الشرق الأوسط لتصنيع السيارات الكهربائية وقد أكملت  لوسيد lucid مؤخرًا المرحلة الأولى من بناء مصنعها في الولايات المتحدة الامريكية و بالتحديد في ولاية أريزونا لإنتاج 30,000 سيارة  لوسيد lucid كهربائية سنويًا.

و اضاف الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة هو المساهم الوحيد في مدينة نيوم الجديدة و انها ليست فقط مشروع عقاري بل منظومة كاملة مالية وتقنية واجتماعية وسيعتمد علي اكثر من قطاع منهم الطاقة والمياه والتنقل والغذاء والتصنيع والاعلام والترفيه والثقافة و التقنية والسياحة والرياضة والتصميم والبناء والخدمات الصحية والرفاهية والتعليم و الصحة بهدف النهوض بالمملكة و مواكبة التطور .

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