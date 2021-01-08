لوسيد موتورز تبني مصنعا جديدا للسيارات الكهربائية في السعودية

lucid موتورز لبناء مصنع جديد في المملكة العربية السعودية و بالتحديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالقرب جدة بدعم مالي جديد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. تخطط شركة لوسيد





وحازت السيارات الكهربائية قدرًا كبيرًا من الاهتمام السعودي مؤخرا خصوصا بعد ارتفاع انبعاثات الكربون والآثار البيئية الأخرى للسيارات التي تعمل بالبنزين.



وتعتبر شركة لوسيد lucid مملوكة لصندوق الاستثمار السعودي وقام الصندوق باستثمار حوالي مليار دولار عام 2018 وأصبحت الآن تنافس سيارات تيسلا tesla الأمريكية .



و أشارت بلومبرج إلى احتمالية أخرى لبناء مصنع لوسيد lucid في مدينة نيوم الجديدة التي يتم تطويرها حاليًا في شمال غرب المملكة، وتهدف السعودية لأن تكون مركزًا رئيسيًا في الشرق الأوسط لتصنيع السيارات الكهربائية.





وقد أكملت لوسيد lucid مؤخرًا المرحلة الأولى من بناء مصنعها في الولايات المتحدة الامريكية و بالتحديد في ولاية أريزونا لإنتاج 30,000 سيارة لوسيد lucid كهربائية سنويًا.



