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سيارات

لوسيد موتورز تبني مصنعا جديدا للسيارات الكهربائية في السعودية

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:38 م
لوسيد موتورز
لوسيد موتورز
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اشرف عطية
تخطط شركة لوسيد lucid موتورز لبناء مصنع جديد في المملكة العربية السعودية و بالتحديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالقرب جدة بدعم مالي جديد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. 

وحازت السيارات الكهربائية قدرًا كبيرًا من الاهتمام السعودي مؤخرا خصوصا بعد ارتفاع انبعاثات الكربون والآثار البيئية الأخرى للسيارات التي تعمل بالبنزين. 

وتعتبر شركة لوسيد lucid مملوكة لصندوق الاستثمار السعودي وقام الصندوق باستثمار حوالي مليار دولار عام 2018 وأصبحت الآن تنافس سيارات تيسلا tesla الأمريكية . 

وأشارت بلومبرج إلى احتمالية أخرى لبناء مصنع  لوسيد lucid في مدينة نيوم الجديدة التي يتم تطويرها حاليًا في شمال غرب المملكة، وتهدف السعودية لأن تكون مركزًا رئيسيًا في الشرق الأوسط لتصنيع السيارات الكهربائية.

وقد أكملت  لوسيد lucid مؤخرًا المرحلة الأولى من بناء مصنعها في الولايات المتحدة الامريكية و بالتحديد في ولاية أريزونا لإنتاج 30,000 سيارة  لوسيد lucid كهربائية سنويًا.

أعلنت شركة لوسيد موتورز عن للإصدار الأساسي من السيارة لوسيد اير 2022 lucid air والذي من المقرر أن يصل إلى الأسواق في عام 2022.

تعمل السيارة  لوسيد اير 2022 lucid air بمحرك كهربائي واحد بقوة 480 حصان، وبشكل اختياري سيُمكن للعملاء الحصول على محركين كهربائيين بدفع كلي للعجلات. 
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