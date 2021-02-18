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ديني

الأوقاف: 4 موفدين جدد إلى أفريقيا وآخر إلى كولومبيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:21 م
الأوقاف: 4 موفدين
الأوقاف: 4 موفدين جدد إلى أفريقيا وآخر إلى كولومبيا
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محمود ضاحي
 اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس إيفاد كلا من : الشيخ أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بجامعة موسى بن بيق بجمهورية موزمبيق , والشيخ بدري مرسي نور محمد إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام بدولة تنزانيا.

واعتمد الوزير الشيخ أحمد مجاهد عبد الرحمن عبدالله إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام بدولة تنزانيا , والشيخ مصطفى عثمان أحمد عثمان إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بمدينة فومبان بدولة الكاميرون , والشيخ/ إبراهيم فكري عبداللاهي أحمد إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية ميكاو بدولة كولومبيا


يأتي ذلك     في إطار دور مصر الريادي والاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور وزارة الأوقاف الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك الفكر المتطرف في مختلف دول العالم



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