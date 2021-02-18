الغرف التجارية: 113 مليون دولار صادرات مصر للأسواق الباكستانية

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن مباحثات جادة مع باكستان لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، موضحا أن حجم الصادرات المصرية للأسواق الباكستانية بلغ حوالي 113 مليون دولار خلال العام الماضي تركزت في منتجات : الآلات ، والأدوات الكهربائية ، الالكترونيات ، الحديد والصلب ، البلاستيك ومنتجاته، المواد الكيميائية العضوية والوقود معدني، القطن .





بينما وصل حجم الواردات من هناك حوالي 250 مليون دولار تركزت في منتجات المنسوجات والجلود ، المنتجات الرياضية ، السجاد و الأرز.





وأوضح أن الاستثمارات الباكستانية تقدر بحوالي 393 مليون دولار تضخها 106 شركات باكستانية في الأسواق المصرية .



