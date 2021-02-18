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اقتصاد

الغرف التجارية: 113 مليون دولار صادرات مصر للأسواق الباكستانية

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:09 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن مباحثات جادة مع باكستان لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، موضحا أن حجم الصادرات المصرية للأسواق الباكستانية بلغ حوالي 113 مليون دولار خلال العام الماضي تركزت في منتجات :   الآلات ، والأدوات الكهربائية ، الالكترونيات ، الحديد والصلب ، البلاستيك ومنتجاته، المواد الكيميائية العضوية والوقود معدني، القطن .

بينما وصل حجم الواردات من هناك حوالي  250  مليون دولار تركزت في منتجات المنسوجات والجلود ، المنتجات الرياضية ، السجاد و الأرز.

وأوضح أن الاستثمارات الباكستانية تقدر بحوالي  393 مليون دولار تضخها 106 شركات باكستانية في الأسواق المصرية .

جاء ذلك عقب لقائه بـمخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة ,تنمية التبادل التجارى والاستثمارى الثنائى  حيث بحثا ربط  مسارات التجارة من خلال الربط بين محوري قناة السويس وميناء جوادار بباكستان  ومنها إلى غرب الصين كمحور نقل أساسي على طريق الحرير ضمن مبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين كما بحثا التصنيع المشترك لمنتجات الأقمشة وفي إطار توجه الدولة نحو تخفيض مساحات زراعة الأرز لاستهلاكه كميات هائلة من مياه الري و للحفاظ علي مضارب الأرز المصرية وتنشيط إنتاجها بحث الطرفان  ضرب وتصنيع وتغلفة الأرز الباكستاني في مصر من أجل التصدير الى مناطق التجارة الحرة العربية والافريقية والاوروبية  , كما تم بحث التعاون متعدد الأطراف فى إطار مجموعة الثمانية و الكومسيك (منظمة التعاون الإسلامي) وغرفهم التجارية .
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