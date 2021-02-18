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حوادث

تفحم 14 توك توك ودراجة في حريق داخل جراج بالدقهلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:34 م
حريق
حريق
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب في جراج خاص بمركبات التوك توك في منطقة المنزلة الجديدة في الدقهلية والذى أسفر عن احتراق 12 توك توك ودراجتين بخاريتين.


وكان اخطار ورد لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغ بنشوب حريق في المنزلة بجراج خاص بمركبات التوك توك دون وقوع إصابات بشرية.


وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجراج مقام على مساحة 400 متر بسور اسمنتي، ملك "ياسر عبد المقصود"، 49 عاما، ومستأجر لشابين "مسعد أحمد حبيب"، 25 عاما، و "أحمد السيد عبد العزيز"، 30 عاما، ونجم عن الحريق  تدمير 12 توك توك و 2 دراجة نارية.


وبسؤال مستأجرى الجراج، عللوا ان سبب الحريق ماس كهربائي في أحد مركبات التوك توك، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.  كما تبين أن الجراج يستخدم لركن المركبات والدراجات النارية، إذ  عثر بداخله على 47 توك توك و8 دراجات نارية و7 تروسيكل وسيارة ملاكي، واستدعي مالكي تلك المركبات لسؤالهم.


وأخطرت قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠٢١  اداري قسم شرطة المنزلة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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