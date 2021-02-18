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أخبار العالم

هجوم ألماني على إيران بسبب الاتفاق النووي

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:10 م
وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني
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قسم الخارجي
اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إيران بإعاقة إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. 

وقال وزير الخارجية الألماني إن إيران تلعب بالنار، ولا يبدو رغبتها وقف التصعيد مع الولايات المتحدة. 

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن وحلفاءها، دعوا إيران إلى التراجع والكف عن أي خطوات من شأنها أن تؤثر على تعهداتها لوكالة الطاقة الذرية.

وأضاف برايس في تصريحات صحفية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث ملف إيران اليوم الخميس في اجتماع مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني، وأن مسار الدبلوماسية لا يزال مطروحا مع إيران.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي قالت فيه طهران إنها ستبدأ في حظر إخطارات التفتيش قصيرة المدى التي تصدرها الوكالة.

وأعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل.

وكتب على "تويتر": "يلزم قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش هذه في الـ23 من فبراير الجاري، والمنصوص عليها في اتفاقية 2015، والتي تنظم الأنشطة النووية لإيران".
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